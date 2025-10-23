Angelina Jolie a sorpresa al Bambino Gesù di Roma per incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale

Roma – Al Bambino Gesù, una visita inattesa. Dopo il red carpet della Festa del Cinema, con tanto di bagno di folla, l’attrice premio Oscar Angelina Jolie ha incontrato le bambine e i bambini dell’ospedale pediatrico capitolino. Domenica 19 ottobre, la diva di Hollywood, da sempre nota per il suo attivismo e impegno umanitario, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati e ai medici e infermieri che ogni giorno se ne prendono cura.

Un’occasione unica nella quale Jolie, ambasciatrice e poi inviata speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha espresso gratitudine e solidarietà per la realtà ospedaliera. Grazie alla rete di case famiglia e all’impegno dei mediatori culturali, il Bambino Gesù infatti accoglie bambini e famiglie provenienti anche da territori in guerra, che trascorrono mesi in Ospedale. “Sono grata ai medici e agli infermieri italiani – sottolinea l’attrice e regista americana – per le cure che hanno prestato ai bambini che ho incontrato”. E poi il pensiero ai conflitti in corso, a chi soffre la fame e vive l’orrore della violenza e quindi gli aiuti necessari.

“Devono esserci livelli di assistenza molto più elevati per aiutare i bambini feriti, sfollati e vulnerabili in tutto il mondo, dove il numero di persone colpite dalla guerra non è mai stato così alto”.

