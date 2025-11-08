Angelo Branduardi ricoverato, accertamenti dopo un malore

Varese – Accertamenti diagnostici per valutare la natura del lieve malore che lo ha colpito prima della partenza per la nuova tappa del tour a Roma. È questa, a quanto si apprende dall’entourage dell’artista, la ragione del rinvio della data del concerto di Angelo Branduardi che si sarebbe dovuto esibire domani a Roma.

Il musicista, infatti, è stato ricoverato per svolgere alcuni accertamenti clinici necessari ad indagare la natura del malessere che lo ha colpito alla vigilia della partenza per la capitale dove era in programma il concerto all’Auditorium Parco della Musica.

Si tratta di una tappa del suo tour «Il Cantico» a 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, in cartellone dallo scorso marzo.

E la cui prossima tappa, esclusa la cancellazione della data del 9 novembre a Roma, è prevista per il prossimo sabato, 15 novembre, a Venezia al teatro Goldoni.

La data, affermano i suoi collaboratori, per il momento è confermata anche se la famiglia sarebbe in attesa di conoscere l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’artista che negli ultimi giorni ha manifestato sintomi di astenia e cioè di generica debolezza e affaticamento.

Al momento Branduardi è assistito in una struttura nei pressi di Varese, la provincia in cui si trova il luogo in cui abita a Bedero Valcuvia. La data romana del concerto è stata rinviata al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, sempre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

