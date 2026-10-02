Anna Foglietta a Scicli a presentare “Una Storia”, il film che segna il suo esordio alla regia

Al termine della proiezione, Anna Foglietta incontrerà il pubblico e dialogherà con Marianna Triberio, raccontando il percorso che ha portato alla realizzazione di Una Storia. Spazio anche alle domande degli spettatori, che potranno confrontarsi direttamente con la regista.

Interpretato da Alba Rohrwacher e Guido Caprino, Una Storia racconta Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia, immersa in una quotidianità apparentemente serena, fatta di piccoli gesti, abitudini e sicurezze consolidate.

L’equilibrio della coppia cambia quando la figlia Irene parte per studiare lontano. La casa, improvvisamente più vuota, sembra perdere il significato che aveva avuto fino a quel momento e mette a nudo una crisi rimasta a lungo sotto traccia.

Erika, da sempre abituata a dedicarsi agli altri, si ritrova senza quei punti di riferimento che avevano scandito la sua vita. Mauro, cresciuto all’ombra del rigore emotivo di un padre autoritario, cerca invece di affrontare il vuoto secondo modalità proprie, confrontandosi con una fragilità che fino a quel momento aveva tenuto nascosta. Nel silenzio di una casa che non è più la stessa riaffiorano così ferite, desideri e verità rimaste a lungo inespresse. La crisi diventa un momento di confronto profondo, nel quale Erika e Mauro sono costretti a guardarsi davvero e a interrogarsi su ciò che sono diventati, sul loro rapporto e sulla possibilità di immaginare un nuovo modo di stare insieme. Con Una Storia, Anna Foglietta porta sullo schermo un racconto intimo e familiare, concentrato sulle trasformazioni che possono attraversare una coppia quando cambiano gli equilibri costruiti nel tempo. Un film che invita a riflettere sull’identità, sui legami e sulla possibilità di riconoscersi nuovamente, anche quando ciò che sembrava stabile viene messo in discussione.

L’incontro al Nuovo Cineteatro Italia di Scicli sarà dunque l’occasione per entrare nel cuore del film insieme alla sua autrice, conoscere da vicino il percorso del suo esordio alla regia e approfondire, attraverso il dialogo con Marianna Triberio e con il pubblico, i temi e le scelte che hanno accompagnato la nascita di Una Storia. Prevendita attiva al botteghino e online al link https://www.liveticket.it/ evento.aspx?Id=701508& InstantBuy=1&CallingPageUrl= http%3a%2f%2fwww.liveticket. it%2fnuovocineteatroaurora