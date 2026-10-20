Anna Foglietta: “Se vuoi salvare qualcuno comincia da te”

Scicli – Nel giorno del sold out al Nuovo Cinema Teatro Italia per la presentazione di “Una storia” di Anna Foglietta, sul palco con l’attrice al suo esordio alla regia c’è l’attore Guido Caprino, coprotagonista del film, tra il pubblico la collega Cristina Comencini.

Interpretato da Alba Rohrwacher e Guido Caprino, “Una Storia” racconta Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia, immersa in una quotidianità apparentemente serena, fatta di piccoli gesti, abitudini e sicurezze consolidate.

L’equilibrio della coppia cambia quando la figlia Irene parte per studiare lontano. La casa, improvvisamente più vuota, sembra perdere il significato che aveva avuto fino a quel momento e mette a nudo una crisi rimasta a lungo sotto traccia.

“Questo è il tempo della bulimia di tutto, ci nutriamo di tutto, però vogliamo essere magri, possiamo permetterci tutto, anche con due euro, addirittura ho scoperto che in Corea c’è un’applicazione che ti consente di simulare acquisti, perché c’è un rilascio di dopamina importante -esordisce l’attrice intervistata da Marianna Triberio-. È l’epoca in cui, se vogliamo distrarci da noi stessi, scrolliamo il nostro telefono e possiamo tranquillamente continuare a vivere senza pensare mai. È l’epoca della iper-rappresentazione di sé in una chiave sempre oppositiva, o felici, di felicità estrema, ma soprattutto livellata, tant’è che appunto il Fentanyl è diventata la droga per antonomasia perché fa stare in uno stato emotivo neutro. Che società stiamo diventando? Cioè, possiamo correre il rischio, come diceva Alda Merini, di vivere una vita intera senza conoscerci. È un rischio altissimo, è un rischio terrificante. La risposta per me è no. Questo è il tempo in cui dovremmo tutti quanti un po’ rallentare, fermarci, respirare e dire: Aspetta, ma io chi sono? Cosa mi piace? Cosa desidero? Sono ancora in grado di sognare? In quest’ottica il film credo che sia profondamente politico, perché quando noi togliamo dal centro della nostra esistenza la possibilità di sognare, che è una possibilità di immaginare, costruire, rivoluzionare, noi abbiamo tolto di fatto la maggior parte della possibilità di ribaltare uno scenario, che comunque è il percorso della vita. Cioè noi siamo stati cresciuti ed educati pensando che veniamo al mondo con un ruolo, con una funzionalità e che quella va rispettata fino alla fine. Ma oggi non è più quel tempo, cioè non c’è più la classe operaia che bene o male ti garantiva anche delle cose. Cioè oggi non c’è più quel tempo, tant’è che ci diciamo: Perché i ragazzi non vogliono più andare a fare neanche i camerieri? E perché? Ce lo siamo domandato perché? Perché siamo stati un pessimo esempio, perché siamo una società completamente asfittica, perché non riusciamo più a immaginare, a sognare. In nome dei sacrifici abbiamo continuamente immolato la nostra vita nei confronti sì di chi e di che cosa? Boh, del denaro? Chissà. Insomma, è un tempo dove farsi queste domande è un dovere preciso, preciso degli esseri umani. E quindi questo film, che poi chiaramente ha un impianto molto più semplice, perché ho affidato la scoperta dell’emergenza di queste domande a due persone estremamente semplici, perché lui è un muratore, lei è una cassiera, in questo analfabetismo emotivo, di questa classe sociale che non permette fughe, era funzionale appunto alla scoperta di tutto questo, lavorando duramente. Loro sono due che lavorano sodo per arrivare e per approdare a una piccola vita. Questo è un film dove non ci sono rivoluzioni epocali, c’è un incedere lento, quasi di centimetri, che però per me ha un valore eroico e estremamente straordinario. Per cui insomma al centro di questo film ci sono tutte queste idee che mi balzavano alla testa, e che sentivo molto emergenti, e che sentivo fondanti anche di un processo di empatia e di compassione, nel senso proprio etimologico del termine, verso noi stessi. Perché se oggi credo, ma lo credo profondamente, se non riusciamo più ad avere empatia e compassione nei confronti delle mostruosità che avvengono lontano da noi è perché forse di base non riusciamo nemmeno più a definirci come esseri umani. E quindi penso che ricominciare da sé… Ecco, c’è un verso bellissimo di una cosa che una volta ho portato a teatro, diceva: Se vuoi salvare qualcuno comincia da te. E questo film questo ci insegna, suggerisce: “Se vuoi salvare qualcuno comincia da te”.

Parla di figli e genitorialità Anna Foglietta: “Questa è la società in cui ai nostri figli non vogliamo far provare dolore, siamo anticipatari di tutto, perché siamo noi per primi incapaci di gestire eventualmente il loro dolore. Li investiamo di una responsabilità che non meritano. Io la definisco l’ego del figliocentrismo, cioè questo tempo in cui tutto ruota intorno a loro e diventano l’alibi perfetto da una parte per non occuparsi di noi e dall’altra per far funzionare questo che diventa un progetto di fatto. Non è una vita, ma è un progetto. Neanche nascono e già su di loro mettiamo ambizioni professionali per lo più, no?”.

Cristina Comencini tra il pubblico

E infine di cinema: “Ho un rapporto di grande rispetto nei confronti di questo mestiere e c’è un rapporto di grande fiducia rispetto a quello che può dare e che può fare, perché siamo tutti così arrabbiati nei confronti anche di quello che sta succedendo, da un punto di vista sociale, politico anche. Perché comunque non credere in chi racconta storie significa di fatto non credere in chi quelle storie le deve ricevere, no? Ogni storia ti apre una porta e ogni porta è un link nel cervello e ogni alterità è una bellezza, è una possibilità di inclusione, è una possibilità. E nelle possibilità anche gli esseri umani si formano, si formano una propria idea, anche politica, anche sociale, anche culturale, anche emotiva. Il cinema per me è stata la mia educazione. Il cinema e il teatro sono stata la mia educazione, più dei libri, molto più dei libri, e mi hanno aiutata a diventare la donna che sono”.

Applausi.

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