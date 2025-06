Anna Valle, il Cannizzaro e la mamma

Catania – «Mia madre ha dovuto affrontare un problema delicato che accomuna tante donne ed è stata seguita e trattata dalla Senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui ho trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità. Tutto il team guidato dalla dottoressa Francesca Catalano lavora con grande passione ed empatia». Così, in un video diffuso dall’azienda ospedaliera etnea, Anna Valle dopo l’esperienza vissuta da caregiver della madre per “ringraziare ufficialmente l’équipe della breast unit per la qualità e l’umanità dell’assistenza».«Chi entra in ospedale, per qualsiasi problema si tratti, affronta qualcosa di personalmente molto impegnativo – aggiunge l’attrice siciliana – noi abbiamo trovato un gruppo infermieri, un gruppo medici, tutta l’équipe che ci hanno accolto nel migliore dei modi, come degli amici e delle amiche. Questo è molto importante per un paziente: trovare qualcuno che ti guarda negli occhi come una persona. So che è complicato da parte di infermieri e medici gestire ogni giorno tantissime persone e affrontare i problemi di ciascuno in modo empatico. Ci vuole tanta energia – conclude l’attrice – io qui l’ho trovata, ed è stato bellissimo».

