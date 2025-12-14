Annalisa per la prima volta live a Messina, il 12 maggio

Messina – Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera – 13 dicembre – dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “Ma noi siamo fuoco – Capito II – Palasport 2026”.

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera. Tra queste, “Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Messina con un appuntamento attesissimo il 12 maggio al Palarescifina.

