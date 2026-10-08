Anne Carson vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026

È l'autrice di 'Come l'acqua' ed 'Era una nuvola', ma anche di 'Autobiografia del rosso'.

Stoccolma – Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l’autrice di ‘Come l’acqua’ ed ‘Era una nuvola’ , pubblicati in Italia da Crocetti, ma anche di ‘Autobiografia del rosso’ (La Nave di Teseo). L’Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento “per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Le donne vincitrici del Nobel per la Letteratura Finora erano state 18 le donne, su 122 premiati, ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura: l’ultima a vincerlo era stata la scrittrice sudcoreana Han Kang nel 2024 e la prima Selma Lagerlof nel 1909. L’unica italiana è Grazia Deledda di cui si celebrano i cento anni dal conferimento, nel 1926. Anche se nell’ultimo periodo il numero delle vincitrici è aumentato, restano sempre pochissime le donne laureate con il più importante riconoscimento letterario. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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