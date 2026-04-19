Annegato alle terme, il piccolo Gabriele era in vacanza per festeggiare il compleanno

Latina – Il week end alle terme con mamma e papà per festeggiare i primi sette anni, compiuti appena giovedì scorso. Una gioia che si è trasformata in tragedia nell’arco di un pomeriggio, quello di sabato, in cui Gabriele Ubaldo Petrucci ha perso la vita annegando nella piscina delle Terme Vescine a Castelforte, Latina.

Forse incastrato del bocchettone

Una dinamica ancora tutta da definire, quella che ha portato al decesso del piccolo, anche se la pista più accreditata, come confermato da ambienti investigativi, resta quella di un bocchettone di aspirazione presente nella vasca termale: una forza che può aver risucchiato un braccio o un piede di Gabriele, impedendogli di mettere la testa fuori dall’acqua per riprendere fiato. Più sfumata l’ipotesi di un malore.

Il papà in caserma

Una vicenda che lascia scossi anche gli stessi investigatori, che stanno procedendo anche questa mattina con l’ascolto dei testimoni: tra tutti il padre di Gabriele, Antonello Petrucci, il primo a intervenire nel tentativo di rianimarlo. Il genitore, come la madre, è sotto choc: stamattina si è recato presso il comando dei carabinieri per fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Nulla verrà tralasciato: immagini delle videosorveglianza, testimonianza, riscontri che arriveranno dall’autopsia che sarà effettuata lunedì. Si cercherà di capire se la struttura alberghiera, tra le migliori della zona, abbia fatto il possibile per garantire la sicurezza ai propri clienti, compresi i più piccoli.

Il ritratto di Gabriele

Gabriele era un bambino dolce e vivace: frequentava a Roma l’istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti, nel cuore della Capitale, un istituto d’impronta internazionale dove partecipava a tantissime attività. I suoi piccoli amici domani non lo troveranno al suo posto, qualcuno dovrà trovare il modo adatto per spiegare loro il perché.

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