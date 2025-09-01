Annegato nella piscina di casa, eseguita autopsia sul piccolo Raffaele, ora i funerali

Comiso – È stata sseguita stamani all’interno dell’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla l’autopsia affidata dalla Procura di Ragusa ai medici legali Giuseppe Ragazzi ed Andreana Nicoletta Maglitto sul corpo di Raffaele Sallemi, il bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina di casa a Caucana lo scorso 21 agosto. Al termine il pubblico ministero Santo Fornasier ha concesso il nulla osta per i funerali che si terranno mercoledì mattina alle 10 nella chiesa dell’Annunziata a Comiso. A celebrare sarà il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

All’autopsia ha partecipato anche il medico legale Vincenzo Cilia, nominato dalla famiglia Sallemi.

Quattro le persone “avvisate”. Si tratta dei genitori Luigi Sallemi e Federica La Terra Pirrè, assenti nel momento della tragedia, la nonna e la zia.

