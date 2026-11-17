Ragusa – Domenica 22 novembre (ore 9.00-13.00) l’Archivio di Stato di Ragusa effettuerà un’apertura straordinaria dedicata alle ricerche genealogiche e anagrafiche.

L’evento prevede la presentazione dei servizi di ricerca genealogica erogati dall’Istituto, con un focus sulle principali

fonti documentarie e su specifici casi di ricerca, l’esposizione documentaria: “Antenati. Ricerche genealogiche in Archivio”. La selezione di documenti presenterà atti di stato civile e liste di leva relativi a personaggi celebri della provincia di Ragusa, legati al mondo della cultura e dell’arte, della politica e delle istituzioni. Una mattina dedicata ai nostri antenati, in considerazione della sempre crescente attenzione verso la scoperta delle proprie radici storiche e identitarie.

L’ingresso è gratuito.

L’evento avrà luogo domenica 22 novembre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’Archivio di Stato di Ragusa, in Viale del Fante, 7.

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