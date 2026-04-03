Anticiclone nel ponte di Pasqua, esplode la primavera

Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25 gradi. Ancora per oggi, infatti, i cieli si manterranno grigi e spazzati da venti, con qualche pioggia. Da venerdì, con l’anticiclone in fase di rimonta, i venti freddi tenderanno gradualmente ad attenuarsi e da sabato sarà bel tempo ovunque con tanto sole e temperature massime in decisa risalita fino a 20-21 gradi. Per Pasqua e Pasquetta, poi, i termometri arriveranno a sfiorare i 25 gradi, specialmente sulle regioni del Centro-Nord, ma anche al Sud e in Sicilia le temperature saranno molto gradevoli.

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