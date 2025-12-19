Antimafia, la Dia sequestra beni per 20 milioni di euro alla Cosa Nostra di Vittoria

Il sequestro di beni nei confronti di una persona “vicina” alla mafia e condannata otto anni e quattro mesi

Vittoria – La Direzione investigativa antimafia di Catania, in collaborazione con la questura di Ragusa, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Catania-sezione misure di prevenzione – nei confronti di una persona ritenuta “vicina” all’organizzazione denominata “cosa nostra vittoriese” e condannata di recente, con sentenza del Gup etneo, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il provvedimento scaturisce dall’accoglimento della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale a firma congiunta del direttore della Dia e del questore di Ragusa. Le indagini economico-patrimoniali hanno evidenziato l’assenza, in capo al proposto e ai suoi familiari, di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e, nel contempo, una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. La misura ha permesso di porre i sigilli a beni a vario titolo riconducibili all’uomo di cui non è stato fornito il nome, per un valore complessivo presunto di circa 20 milioni di euro.

In particolare sono state sottoposte a vincolo 8 società e 1 ditta individuale, operanti tra le province di Roma, Catania e Ragusa, nel settore dei trasporti e della compravendita di beni immobili, tre ville e numerosi terreni nella provincia di Ragusa, nonché rapporti bancari e finanziari intestasti alle suddette imprese e a 6 persone fisiche.

