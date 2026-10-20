Antonella Elia: «Ho scoperto un tumore borderline, mi hanno asportato ovaie e tube»

Bene nonostante «un tumore borderline», come lo definisce lei sempre con il suo solito sorriso.«Mi sonostate asportate tube e ovaie ma l’utero invece è rimasto». Poi ancora: «Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci aspettasse».

Antonella Elia è ferma nel suo letto d’ospedale ma trova la forza e la voglia di sorridere anche se con un po’ di fatica: «Non riesce quasi a parlare e mi male la gola e la pancia ma è tutto ok».

Poi, come detto, ringrazia chi le è stato vicino: «Mi avete investito di tale e tanto amore che sono guarita». Ora l’aspettano quattro giorni ancora di ospedale prima di essere dimessa e poter fare ritorno a casa sua.

Un intervento reso necessario dopo che la stessa Antonella si era sottoposto a una visita di controllo tumorale. Visita che avrebbe però dovuto effettuare non a distanza di un anno e mezzo ma solo di sei mesi. Da qui il suo video un’appello a fare prevenzione: «Avevo una formazione strana vicino all’ovaio: invece che ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Non fate come me…».