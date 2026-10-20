Antonella Elia: «Ho scoperto un tumore borderline, mi hanno asportato ovaie e tube»

Antonella ha voluto tranquillizzare tutte le persone che le sono state vicino.
di Redazione
Roma – Dal suo letto del Policlinico Gemelli, dove è stata ricoverata, Antonella Elia ha annunciato con un «comunicato ufficiale» di essere stata operata e di stare bene. Un annuncio social quello della showgirl che aveva reso noto, seguendo le stesse modalità, il suo ricovero per sottoporsi a un delicato intervento per una formazione all’ovaio.
Nel video, di circa un minuto, apparso sulle proprie stories di Instagram, Antonella con la voce ancora provata dall’anestesia, ha voluto tranquillizzare tutte le persone che le sono state vicino, le hanno scritto e si sono preoccupate per lei: «Tutto a posto, sto bene».
Bene nonostante «un tumore borderline», come lo definisce lei sempre con il suo solito sorriso.«Mi sonostate asportate tube e ovaie ma l’utero invece è rimasto». Poi ancora: «Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci aspettasse».
Antonella Elia è ferma nel suo letto d’ospedale ma trova la forza e la voglia di sorridere anche se con un po’ di fatica: «Non riesce quasi a parlare e mi male la gola e la pancia ma è tutto ok».
Poi, come detto, ringrazia chi le è stato vicino: «Mi avete investito di tale e tanto amore che sono guarita». Ora l’aspettano quattro giorni ancora di ospedale prima di essere dimessa e poter fare ritorno a casa sua.
Un intervento reso necessario dopo che la stessa Antonella si era sottoposto a una visita di controllo tumorale. Visita che avrebbe però dovuto effettuare non a distanza di un anno e mezzo ma solo di sei mesi. Da qui il suo video un’appello a fare prevenzione: «Avevo una formazione strana vicino all’ovaio: invece che ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Non fate come me…».
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