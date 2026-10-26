Antonello Venditti operato, intervento chirurgico per il cantautore

Roma – È stato sottoposto a un’operazione chirurgica e ora Antonello Venditti, 77 anni, «sta bene». La notizia dell’intervento, che si è svolto in un noto ospedale romano, è trapelata nello scorso fine settimana, seppur in un clima di massima riservatezza, con il cantautore che, anche alla vigilia, aveva deciso di non annunciare ai propri fan l’imminente operazione.

IL PRECEDENTE

Intervento che, comunque, non avrebbe nulla a che fare con quello all’occhio a cui il cantautore romano si era sottoposto nel 2022 per un pucker maculare, un raggrinzimento della parte centrale della retina che altera la qualità della vista. In quell’occasione era stato lui stesso a rassicurare i fan raccontando dell’intervento: «Sono sano come un pesce», aveva detto Venditti, aggiungendo poi ironicamente che, da buon giallorosso, avrebbe guardato la partita della sua Roma «con un monocolo». Ma appunto, questo precedente sarebbe del tutto estraneo all’operazione degli ultimi giorni, che il cantante ha preferito non condividere con i suoi fan.

VERSO IL TOUR

E adesso, dopo la conferma che l’operazione chirurgica è andata bene, lo sguardo può tornare a posarsi sulla musica. Il ritorno sul palco è in programma l’8 marzo 2027, quando Antonello Venditti, nel giorno del suo 78esimo compleanno, darà il via dal Palazzo dello Sport di Roma al suo nuovo tour nei palasport dal titolo «In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali», che – dopo aver attraversato, tra le altre, Mantova, Padova e Firenze – si concluderà il 19 maggio a Napoli. Un tour che arriva dopo una stagione intensa, segnata già nel 2024 dalle celebrazioni per i quarant’anni di «Cuore» e «Notte prima degli esami». Poi, a settembre di quest’anno, la conclusione del «Daje! Live Summer», prima dell’annuncio del suo nuovo viaggio nei palazzetti. Ma prima, la rassicurazione più importante: Antonello Venditti sta bene ed è pronto a tornare a cantare.

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