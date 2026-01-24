Antonino Cannavacciuolo è a Noto per un nuovo format TV

Noto – Antonio Cannavacciuolo è a Noto in queste ore per le riprese per un nuovo format televisivo. Per tre giorni una troupe televisiva sta girando tra Noto e Avola una delle puntate di nuovo format televisivo che ha per protagonista lo chef napoletano giudice di Masterchef. Con Cannavacciuolo anche la chef stellata Chiara Pavan.

Non si conosce il nome della trasmissione, nè il periodo di messa in onda, e neanche il canale Tv, per quanto si possa immaginare sia una produzione Sky. È certo però che Cannavacciuolo si misurerà ai fornelli.

Le riprese si protrarranno sino a domani, domenica, e alcune immagini saranno girate in centro storico a Noto, tra Palazzo Ducezio e Palazzo Nicolaci.

