Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella muoiono insieme nell’auto fuori strada

I due ragazzi, 25 e 21 anni, erano a bordo di un Suv con altre tre persone che sono rimaste ferite

Bari – Drammatico sinistro stradale nel Barese questa mattina, intorno alle 8, lungo la Strada provinciale “laterale” 41 in direzione Laterza.

Nel violento schianto hanno perso la vita due giovani fratelli, Antonio e Cecilia Bigi, entrambi poco più che ventenni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Tutti i coinvolti erano giovani, con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Il sinistro ha coinvolto un Suv di grossa cilindrata sul quale viaggiavano cinque ragazzi. Per Antonio Bigi, 25 anni, residente ad Altamura, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. La sorella Cecilia, 21enne, che si trovava a bordo della stessa auto, è deceduta alcune ore dopo, nel pomeriggio, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita.

Secondo una prima ricostruzione, è andato fuori strada lungo il tratto extraurbano, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente.

L’urto, particolarmente violento, ha distrutto la parte anteriore del mezzo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. I soccorritori hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno trasportati d’urgenza al Grande Ospedale della Murgia di Altamura e all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Due dei passeggeri avrebbero riportato ferite di minore entità, mentre le condizioni degli altri feriti restano serie: tutti hanno subito diversi traumi.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

