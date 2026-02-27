Antonio Rocco Russo, 60 anni, muore trascinato da un nastro trasportatore

Barcellona Pozzo di Gotto, Messina – Tragedia nella tarda mattinata in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Un operaio di 60 anni, Antonio Rocco Russo, residente a Condrò ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi in un’azienda di agrumi della città del Longano.

Sotto choc la comunità del piccolo centro tirrenico del messinese. “Siamo fortemente scossi – riferisce il sindaco Giuseppe Catanese -. Il signore Antonio era un uomo conosciuto da tutti e stimato. Faceva parte anche della commissione della festa patronale ed era uno storico portatore della vara di San Vito”. Antonio Russo lascia la moglie e tre figli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore, all’improvviso per cause che sono in corso di ricostruzione è stato trascinato dal macchinario. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Barcellona che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

