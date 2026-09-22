Anziana investita a Modica Sorda, soccorsa da un medico e un sanitario fuori servizio. Elisoccorsa a Catania

È una 81enne.
di Redazione
Modica – Auto contro pedone stamani al quartiere Sorda a Modica dove una anziana 81enne è stata investita da una Panda mentre attraversava la strada a piedi in contrada Treppiedi. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa sul posto e trasportata in ospedale con diverse ferite.
A prestare i primi soccorsi un medico fuori dal servizio e un altro sanitario. Dopo un primo ricovero al Maggiore di Modica per l’anziana è stato disposto il trasferimento in elicottero al Trauma Center di Catania.
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