Anziani e cure a domicilio, monsignor Paglia a Comiso

Alle 16 dialogherà con la scrittrice Costanza Di Quattro, direttrice artistica del Teatro Donnafugata. Al centro, una questione che riguarda le famiglie e i servizi: come accompagnare l’invecchiamento, sostenendo l’autonomia delle persone e garantendo assistenza quando le condizioni di salute cambiano.

Il convegno è promosso dai Lions Club dell’VIII Circoscrizione, con il Comiso Terra Iblea capofila. Ad aprire i lavori sarà la presidente Francesca Cassarino, seguita dall’introduzione di Rosario Alescio, amministratore delegato del Consorzio Sisifo. Previsti i saluti della sindaca di Comiso e presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari, della direttrice sanitaria dell’Asp Sara Lanza, del segretario regionale di Cna Sicilia Piero Giglione e del presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa Roberto Zelante.

Dopo il colloquio con Paglia, alle 16.40 interverrà Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica e segretario della commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana. Il suo intervento, «Dalla legge ai modelli», affronterà il passaggio dalle norme all’organizzazione dell’assistenza.

Alle 17 il confronto proseguirà con la tavola rotonda «La cura dove si vive – Il contributo che continua», moderata da Vincenzo Morgante, direttore di TV2000. Parteciperanno Massimo Iacono per l’Asp di Ragusa, Domenico Arena per Aris Sicilia, Emiliano Abramo per la Comunità di Sant’Egidio Sicilia, Giuseppe Piccolo per il Consorzio Sisifo, Giovanni Brancati per Cna Pensionati Ragusa, Angela Maria Peruca per Legacoop Sicilia e Orazio Meli per l’Ordine dei fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa.

Assistenza domiciliare, prevenzione e contrasto dell’isolamento saranno i temi del pomeriggio, insieme al contributo degli anziani nel volontariato e nella trasmissione di esperienze alle nuove generazioni. Dopo il dibattito, le conclusioni sono previste alle 18.20 con Giuseppe Walter Buscema, governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia.