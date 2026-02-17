Anziano con problemi di deambulazione non assiste alla messa, il parroco gli nega la comunione

Poi il prelato ci ripensa e torna sui suoi passi
di Redazione
Siracusa – No all’eucaristia per un pensionato perché non ha seguito la messa per intero.
È successo in una chiesa della provincia di SIracusa, dove un prete, di fronte alla richiesta di un anziano con problemi di deambulazione, impossibilitato a seguire la messa, gli ha rifiutato la comunione.
La reazione indignata dell’uomo ha indotto il prete a rivedere la sua decisione e a dare l’eucaristia delegando però un suo collaboratore…
© Riproduzione riservata