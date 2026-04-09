Anziano fracassone di Scicli tenta suicidio, soccorso. Muore in ospedale

Scicli – Ha aperto la bombola del gas e tentato il suicidio usando un’altra tecnica di autolesionista Vittorio Tasca, l’86enne anziano fracassone di Scicli diventato famoso alle cronache negli ultimi mesi per l’attività di disturbo continua nei confronti dei condomini di via dei Miracoli a Scicli.

Soccorso dal 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale dove era stato intubato e mantenuto in vita con la respirazione artificiale. Vittorio Tasca è morto poco dopo.

Il 3 aprile scorso il Tribunale di Ragusa ha tenuto udienza per la nomina dell’amministratore di sostegno dell’anziano.

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