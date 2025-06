Anziano muore travolto dal suo trattore nel Catanese

Mineo, Catania – È morto in campagna travolto dal suo trattore Francesco Piccolo, 80 anni. L’incidente si è verificato in un fondo di contrada Mulino Badia, tra Mineo e Grammichele, in provincia di Catania. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il sinistro: forse un malore o forse una manovra errata. Sono stati i familiari dell’uomo a chiamare i soccorsi ma purtroppo per l’anziano rimasto schiacciato dal mezzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone e i carabinieri della Stazione di Mineo e quelli della Compagnia di Palagonia che stanno accertando l’esatta dinamica dei fatti.

