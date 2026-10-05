Aperitivo, meno smartphone e più conversazione. I giovani riscoprono il piacere di stare insieme: AG Distribuzione legge il nuovo trend dell’Ho.re.ca siciliano

Modica – L’aperitivo torna ad essere soprattutto un momento per stare insieme. Meno fotografie da pubblicare, meno attenzione ai social e più spazio alla conversazione, all’atmosfera del locale e al piacere di condividere realmente il tempo con gli amici. Insomma, un ritono all’antico.

È uno dei segnali che emergono da una recente indagine Sanbittèr, condotta su 1.200 persone tra i 18 e i 35 anni. Un cambiamento che riguarda da vicino anche bar, pub e ristorazione siciliana

Il 74% degli intervistati considera l’atmosfera uno degli elementi determinanti nella scelta del locale, mentre il 72% cerca soprattutto dialogo e connessione reale. Soltanto il 12% indica invece la creazione di contenuti come elemento dell’incontro. E tre giovani su quattro dichiarano di mettere da parte il telefono quando sono in compagnia.

A intercettare quotidianamente l’evoluzione del settore è AG Distribuzione, gruppo siciliano specializzato nella distribuzione Ho.Re.Ca., che attraverso la propria rete serve migliaia di operatori della ristorazione e dell’ospitalità.

Una tendenza nazionale che offre spunti interessanti anche per il mercato siciliano, dove il rito dell’aperitivo e, più in generale, la socialità legata al fuori casa rappresentano una componente importante dell’offerta di bar, pub, ristoranti e strutture ricettive.

“Quello che emerge dalla ricerca è un cambiamento che osserviamo anche nel rapporto quotidiano con i nostri clienti – afferma Giuseppe Alescio vertice aziendale della AG Distribuzione –. Il consumatore, e soprattutto quello più giovane, non cerca più soltanto un prodotto: cerca un’esperienza”.

Per il settore Ho.Re.Ca. è un’indicazione tutt’altro che secondaria. L’aperitivo non è più soltanto una fascia oraria di consumo, ma diventa un’occasione di socialità sulla quale costruire un’offerta specifica: beverage, food, cocktail e proposte analcoliche, ma anche servizio e identità del locale.

“In Sicilia abbiamo un vantaggio culturale importante –Giuseppe Alescio- Distribuzione – perché la convivialità appartiene da sempre al nostro modo di vivere. La sfida per gli operatori è trasformare questa caratteristica in un’esperienza contemporanea. Il cliente deve trovare qualità, scelta e innovazione, ma soprattutto deve avere un motivo per restare nel locale e tornarci”.

Una trasformazione che riguarda anche il ruolo della distribuzione. Per un operatore Ho.Re.Ca. conoscere in anticipo l’evoluzione delle abitudini dei consumatori significa poter adeguare assortimenti, carta beverage e proposta gastronomica.

AG Distribuzione, presente nel mercato professionale con un assortimento di oltre 50 mila referenze e una rete dedicata a ristoranti, pizzerie, bar, strutture alberghiere, pub e locali, guarda proprio all’evoluzione dei consumi come uno degli elementi sui quali costruire i servizi destinati agli operatori.

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