Aperta a Militello la camera ardente per Pippo Baudo

Militello Val di Catania – È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore. Il feretro è giunto ieri notte nel paese natale dell’autore televisivo, accolto dall’applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l’illustre concittadino.

Alle 16 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10, sul Tg1 della Rai, mentre dalle 15.35 su Retequattro, andrà in onda lo speciale «Diario del Giorno – Addio Pippo», condotto da Monica Bertini, che seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo.

