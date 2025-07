Apice del caldo martedì, allerta rossa incendi in 4 province siciliane

Italia spaccata in due dal meteo: caldo record al Centro-Sud, anche oltre i 40°, e temporali e nubifragi al Nord. Gli esperti di 3bmeteo confermano che l’anticiclone subtropicale continuerà a rinforzarsi nel corso dei prossimi giorni, in particolare al Centro-Sud, alimentato da roventi masse d’aria di origine nordafricana, che a inizio settimana faranno salire le temperature oltre i 40° nel Meridione.

“L’apice del caldo – spiegano i meteorologi – è atteso martedì, con picchi previsti dai modelli ad alta risoluzione di 3bmeteo fino a 46/47° nella Piana di Catania, 42/44° in quella di Noto, 40/42° tra Nisseno ed Ennese”. In Sicilia la protezione civile regionale ha diramato l’avviso con allerta rossa, dalla mezzanotte di oggi, per rischio incendi nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina.

La buona notizia è che l’ondata di caldo non durerà a lungo: “Fortunatamente solo un paio di giorni, poiché già da metà settimana correnti più fresche in arrivo dal Nord Europa si spingeranno dal Nord Italia verso il Sud, dove nel prossimo fine settimana si assisterà a un calo termico anche di 10/15 gradi. Domenica 27 luglio, le massime potrebbero così scendere anche sotto i 30° in molte zone interne del Sud e non superare i 25/27° lungo le coste”.

© Riproduzione riservata