Appalti truccati a Siracusa, indagato il sindaco Francesco Italia

Siracusa – Il sindaco di Siracusa Francesco Italia è indagato dalla Procura Europea (Eppo) per associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione illecita degli appalti comunali.

Sette le misure cautelari eseguite. Coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui

il gip ha disposto i domiciliari.

Secondo l’accusa, una serie di lavori pubblici, tra cui l’ampliamento dell’ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale.

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