«iCloud, App Store e Pay sono in down».

Condividi "Apple down per alcuni dei suoi servizi. «iCloud, App Store e Pay non funzionano. Aggiornamento interno, nessun cyberattacco»" sui social

Apple segnala problemi ad alcuni dei suoi servizi, quali AppleCare, App Store e Apple Music. Alcuni problemi sono riscontrati anche per gli account iCloud. E’ quanto emerge dalla pagine Apple sullo status del sistema.

La nota

«Apple ha confermato che al momento si stanno verificando interruzioni su più servizi.

Gli account Apple, iCloud, l’App Store e Apple Music stanno tutti riscontrando problemi, con alcuni utenti che non riescono ad accedere o a utilizzare i servizi. Stai riscontrando qualche problema?»

I motivi

Apple ha subito un’interruzione in seguito a un aggiornamento interno. Il disservizio non è stato causato da un attacco informatico. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.

© Riproduzione riservata