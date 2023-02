A 80 anni dallo Sbarco degli Alleati, la Sicilia diventa un "museo diffuso"

Catania - Dal 10 al 16 luglio, la Sicilia ospiterà il Walk for Remembrance & Peace, anticipato da un convegno internazionale (7 e 8 luglio) al Museo dello Sbarco alle Ciminiere di Catania: il tema portante è l’analisi storica de “La Sicilia nella II Guerra mondiale”: parteciperanno esperti e storici di Italia, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania. Dal 10 si potranno seguire i “cammini” forniti di mappa che indicherà i luoghi dello Sbarco, i punti di interesse, le testimonianze dei local insider, e il tragitto seguito dalle truppe alleate, sbarcate lungo la costa siciliana, da Licata ad Augusta. Un progetto - sotto l’egida del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia delegato dallo Stato Maggiore della Difesa - che si sta costruendo con i Comuni che ricadono nelle aree.

Un itinerario di 325 chilometri (WRAP) da Pachino ad Adrano, lungo la direttrice d’attacco della 1° Divisione canadese (che sbarcò tra Pozzallo e Pachino) esiste già ed è disponibile una guida (cartacea e on-line) che raccoglie la storia, le battaglie, le vicissitudini nei comuni, piccoli e grandi, che il percorso attraversa.

Analoghi percorsi stanno nascendo, in sinergia con l’IFPSP e con l’interfaccia del Comando Militare Esercito, seguendo le direttrici delle altre divisioni: hanno già aderito 5 comuni del Nisseno (Licata, Butera, Gela, Niscemi e Mazzarino) e 4 del Siracusano (Noto, Solarino, Avola, Augusta), lungo il tratto di costa sud orientale dove dal 10 luglio 1943 avvenne lo sbarco della 7° Armata statunitense, nelle spiagge tra Gela (teatro di uno scontro sanguinoso) e Licata, e dell’8° Armata britannica, tra Capo Passero e Capo Murru di Porcu, nel golfo di Noto. In tutto furono impiegati 150mila uomini, 3mila navi e 4mila velivoli.

Il proposito è dunque quello di far nascere sul territorio un vero e proprio “museo diffuso” nei luoghi della memoria che ogni visitatore – turista, appassionato, cittadino, scuole - potrà scoprire autonomamente, ma potendo contare su una rete di informazioni e local insider (veterani, militari, associazioni, testimoni), sulla geolocalizzazione dei circa 3mila elementi di difesa costiera (bunker, capisaldi, posti comando, aeropiste) e dei numerosi cimiteri e luoghi di sepoltura militari: se sono stati individuate le tombe e le sepolture di gran parte dei militari stranieri, non è stato così per i caduti italiani, di cui spesso si ignorano nomi, date, gradi e numeri, complici gli eventi bellici, la distruzione degli archivi, una situazione politica profondamente complessa. Gli americani persero 2700 uomini (e contarono 6mila feriti), inglesi e canadesi circa 3mila unità (più 7mila feriti e 2mila prigionieri), gli italiani soffrirono circa 4500 caduti (116mila prigionieri e 30mila feriti) e i tedeschi 4300 morti (e 13.500 feriti).