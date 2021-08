A dieci anni dalla morte un libro ricorda Giorgio Buscema

Modica - Sabato 7 agosto, nello slargo antistante la Chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore, in via Grimaldi, a Modica, omaggio al giornalista Giorgio Buscema a dieci anni dalla scomparsa. Sarà, infatti, presentato il libro "C'era una volta in Sicilia", di Giorgio Buscema. L'iniziativa è del Lions Club di Modica. Interverranno lo storico dell'arte Paolo Nifosì, la studiosa di tradizioni popolari Marcella Burderi, e l'attrice Carmela Buffa Calleo che interpreterà alcuni brani del libro di Buscema.

Modera la serata il giornalista Marco Sammito.