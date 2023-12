A Gangi rivivono le antiche “tammorre” su RaiPlay

L’arte del tamburo è parte integrante della storia di Gangi, piccolo paesino adagiato sulle Alte Madonie, premiato per la sua bellezza con il prestigioso titolo Borgo tra i Borghi. E’ qui che sbarca “I mestieri di Mirko”, il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, nell’episodio disponibile da lunedì 11 dicembre in esclusiva su RaiPlay.

Con il supporto di Fabrizio Fazio, l’artigiano entrato a far parte del Registro delle Eredità immateriali della Sicilia, che crea tamburi conosciuti in tutto il mondo Matteucci impara come si fa l’antico strumento: dalla scelta dei materiali alla realizzazione, dei particolari decorativi, passando per le tecniche di accordatura sino a l'assemblaggio finale. La sua storia e l’arte del tamburo rappresenteranno un esempio di come l'artigianato possa essere una forma di conservazione del patrimonio culturale di un territorio nonché un motore per lo sviluppo economico e sociale di ogni paese. “I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.

