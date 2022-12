A Giarratana si magnifica la porchetta

Giarratana - Street food, musica e mercatini. Sono gli elementi distintivi del Natale 2022 che caratterizzeranno gli appuntamenti di Giarratana promossi dal Comune. E già il primo in programma si annuncia di richiamo per sabato 17 dicembre: la “Sagra della porchetta” in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 19 e per tutta la serata. La realtà di Giarratana è molto nota per la commercializzazione delle carni e la sagra rappresenterà la celebrazione di questa peculiarità.

Prevista la musica dal vivo con il gruppo catanese Frijda.