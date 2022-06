A Lipari concerti sulle barche, Eolie Music Fest con Silvestri e Mannarino

Isole Eolie - Torna l'Eolie Music Fest, con un format nuovo che, come l’anno scorso, utilizza come palco principale un caicco turco lungo 27 metri e può contare su una scenografia naturale mozzafiato.

Eolie Music Fest ha svelato i primi artisti che si esibiranno. Daniele Silvestri e Mannarino (domenica 3 luglio) nelle acque di Vulcano, davanti alle suggestive Spiagge Nere. Due cantautori italiani, nati nella stessa città e nello stesso mese, separati da una decade rappresentano due generazioni diverse eppure accomunate dall’amore per la musica e la scrittura dei testi. Daniele Silvestri, tra i cantautori più importanti della musica italiana, autore di alcuni capolavori come “Salirò” e “La Paranza”, solo per citarne alcuni, entrati nel cuore del grande pubblico e Mannarino, amato dal pubblico più giovane che apprezza i suoi testi onirici dove si raccontano storie di personaggi ubriachi e innamorati, mescolando musica balcanica e gitana, con citazioni felliniane come in “Me So ‘Mbriacato” (doppio disco d’oro per FIMI) o “Tevere Grande Hotel”.