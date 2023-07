A Marina di Ragusa si ricorda Borsellino e Daouda

Ragusa - In occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, Libera dà appuntamento in piazza per ricordare le vittime innocenti. "Memoria e impegno sono, infatti, le coordinate che muovono il nostro agire nella comunità".

"Quest'anno, in considerazione delle vicende che hanno riguardato il nostro territorio, compresa la scomparsa di Daouda Diane dallo scorso 2 Luglio 2022, ci concentreremo sullo sfruttamento lavorativo, sugli strumenti di contrasto e sul ruolo che giocano le comunità locali. Ci accompagneranno in questo percorso suor Cristina (volontaria a Marina di Acate), Giorgio Abate (FLAI CGIL) e Bruno Giordano (magistrato in Cassazione, docente di diritto del lavoro ed ex presidente Istituto Nazionale Lavoro)", scrive Libera Ragusa.

Appuntamento domani, 19 luglio, alle ore 21.30, in piazza Duca degli Abruzzi.