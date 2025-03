A Modica c'è un garage che è galleria d'arte

Modica - Hammons Hotel, dal 15 marzo al 20 aprile 2025, è la terza mostra del Garage Fontana, nuovo spazio espositivo a Modica che invita i visitatori a esplorare l’altrove, ricreando all’interno del garage luoghi nel luogo, in una connessione di motivi psicologici, sociali ed estetici. Al centro della messa in scena dell’Hammons Hotel, il cui nome fa riferimento all’omonima tela-insegna di Michelangelo Menu, c’è un albergo dall’atmosfera bohémien dotato di una reception, di un vestibolo e di una camera da letto. Un luogo fuori mano (out-of-the-way), un po’ Chelsea Hotel, un po’ rifugio per artisti. All'Hammons Hotel assistiamo alla ricostruzione di un immaginario eclettico in cui aleggiano aneddoti e retroscena, in un gioco di rimandi che ci mantiene sospesi tra ciò che vediamo e quello che le opere ci trasmettono in modo subliminale. Gli indizi si celano nelle parole delle canzoni ricamate e incise, negli scatti fotografici su tessuto, tra i cuscini decorati e nei titoli delle opere esposte.

Hammons Hotel

a cura di Margherita Ratti

fino al 20 aprile 2025

Garage Fontana Via Fontana 199,

Modica

Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 13h e dalle 15h alle 19h