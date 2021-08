A Modica si inaugura la tenda del Tempo del Creato

Modica - Sarà inaugurata mercoledi 1 settembre alle 19,00 la Tenda del Tempo del Creato, per rendere visibile l’impegno a fare di Villa Tasca “Una casa per tutti”.

La Comunità Papa Giovanni XXIII e la Cooperativa sociale Villaggio del Magnificat raccolgono l’invito del Santo Padre Francesco, del Dicastero per lo Sviluppo umano e integrale e del Movimento Laudato si ed invitano tutte le realtà del comprensorio ad unirsi a questo evento ed a promuovere momenti di preghiera, di riflessione e di impegno ecologico nel Tempo del Creato, dal 1 settembre al 4 ottobre.

"Ci uniamo spiritualmente fra cristiani e con i fratelli di altre fedi o religioni e a tutte le donne e uomini di buona volontà nel proclamare che al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa -scrivono i promotori del Villaggio del Magnificat-.

L’attuale crisi climatica sta accelerando l’instabilità ecologica, che si traduce in perdita di quegli habitat che ospitano milioni di specie, compresi gli esseri umani, le cui case sono a rischio a causa dei conflitti, delle perdite e dei danni climatici.

Come Abramo e Sara aprirono la loro tenda come dimora per tre estranei, che si rivelarono angeli di Dio (Genesi 18), così anche noi ci apriamo all’ospitalità, salvaguardando un posto per tutte le creature, umane e non, nella nostra casa comune, la casa (oikos) di Dio.

Al compimento del Tempo del Creato saranno certamente maturi i tempi affinché nasca il circolo Laudato Si “Villaggio del Magnificat”, attraverso il quale contiamo di mantenere sempre accesa la lampada ecologica.

Unisciti a noi e nutri questo Tempo cosi importante per l’intera umanità: la conversione ecologica è necessaria".