A Modica un viaggio sensoriale nel labirinto dei sensi

Modica - Inerpicato sulla collina Ufra, alle spalle di Piazza Matteotti a Modica, si trova Il Giardino dei Timpi. Questo spazio esotico, durante le notti più lunghe dell’anno, quelle del solstizio d’inverno 21 e 22 dicembre, diventa il cuore di un’attenta analisi eseguita dalla guida escursionistica Adriana Carta che, in cooperazione con Matt’Officina di Modica, Keration gruppo escursionistico ibleo e Movimento Azzurro ecosezione Cava Ispica, mette a disposizione degli importanti strumenti di lettura per l’ambiente circostante in un “labirinto” da percorrere in completo relax.

“Ci apprestiamo ad emergere rigenerati, spogliati dal vecchio per riprendere il nostro cammino leggeri, questo è l’intento – ci racconta l’organizzatrice Adriana - “Un viaggio Sensoriale e didattico all’insegna dell’ascolto di noi stessi e della connessione con il posto in cui viviamo”. Dare spazio ai nostri sensi immergendoci negli odori dell’inverno, attraversando il sentiero guidati dal suono, perdendo e ritrovando le percezioni del gusto e del tatto. Il Labirinto presuppone la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi coinvolgere in alcuni degli aspetti fondamentali dell’ascolto sensoriale. Un viaggio in cui ognuno sarà il protagonista del proprio racconto. Il labirinto è un’esperienza intima per cui si consiglia il percorso individuale o al massimo in piccoli gruppi; ha una durata di 70 min e sarà guidato da diverse figure: performer, esperti di ayurveda e di medicina naturale, guide escursionistiche. “Ascoltare il suono della campana ed il saggio albero per raggiungere la vetta dove si incontra il fuoco che scalda e purifica tra l’incanto del musico che viaggia”

L'organizzazione ringrazia Valeria Garzanti dell’erboristeria Verbena. 21-22 Dicembre dalle ore 17 alle ore 21 Prenotazione consigliata: email cartadr@gmail.com o tel 3774944027-3208268254. E’ necessario essere muniti di scarpe comode.