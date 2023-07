A Noto il Festival Artieri Mercato Creativo, arte e antichi mestieri

Noto - “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival itinerante di Arti e Mestieri della Sicilia sarà accolto dalla città di Noto dal 18 al 23 luglio (dalle ore 10:00 alle ore 22:00), precisamente nelle due piazzette accanto la scalinata della Cattedrale di San Nicolò.

Piazze barocche che per l’occasione ospiteranno il Mercato Creativo con un’accurata selezione di artigiani provenienti da tutta Italia con l’obiettivo di valorizzare le creazioni del Made in Italy:artigiani, designer, illustratori e stilisti metteranno in mostra le proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici o in tiratura limitata. Una creatività che, attraverso le sapienti mani degli artieri, spazierà dalle esposizioni di ceramica, di pietra bianca, di monili, di prodotti tipici a quelle di sartoria, di cucito e reciclo creativo, di tecniche pittoriche e di prodotti realizzati in legno. Non semplici oggetti, ma prodotti di qualità, sostenibili e con un’anima, proprio come le tradizioni artigiane del nostro Belpaese.

Parallelamente al Mercato Creativo, al fine di valorizzare al meglio le arti e gli antichi mestieri di una volta, in programma molteplici workshop aperti a tutti (adulti e bambini): “Performance d’arte effimera” a cura dell’Associazione Culturale Petali d’Arte; “Laboratorio Bottega del colore” e“Laboratorio di pittura” a cura di Baubò Art Factory Noto; “Marmorizzazione della carta e creazione di segnalibri origami” a cura di Il diario di Syraka; “I colori della Preistoria” a cura degli Archeologi di Stoà Sicula. (Per info su costi e prenotazioni visionare il programma su www.artierimercatocreativo.it).

Oltre ai laboratori in programma performance dal vivo ed ex tempore di pittura, ceramica, disegno, dirette proprio dagli artigiani che, esibendosi in piazza sotto gli occhi curiosi dei visitatori, spiegheranno passo dopo passo come nasce un oggetto dalla sua ideazione alla progettazione, fino alla lavorazione. Non mancherà un concerto di musica classica e leggera “The Voice Tenor”, con i tenori Roberto Giuca e Fabio Rizza, organizzato in collaborazione con il Comune di Noto.