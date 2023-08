A Ragusa Ibla la personale dell'artista siciliano Giovanni Blanco

Ragusa - La Galleria d’arte contemporanea Susanna Occhipinti presenta Tutto quello che accade, personale dell'artista siciliano Giovanni Blanco. Classe 1980, nato a Ragusa, Blanco è artista poliedrico, capace di mantenere un sottile filo conduttore attorno alle opere e i concetti: la sua ricerca è un continuo domandare la pittura, medium che utilizza di progetto in progetto, conducendo il suo lavoro attraverso cicli narrativi ampiamente diversificati. Le venti opere, in mostra all'Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, sono una selezione di dipinti e monotipi inediti che narrano un viaggio di andata e ritorno: quello dell’artista stesso che, dopo gli studi all’istituto d'arte, oltre alla Sicilia, ha attraversato parte dell'Italia per continuare a studiare a Bologna, dove è rimasto per vent’anni, riconoscendo tuttavia alla variegatura unica della sua isola e alle inevitabili contraddizioni che ne derivano la culla di molti degli archetipi che fino ad oggi costituiscono il suo immaginario pittorico e che ritroviamo all'interno della mostra.

La personale è corredata dal catalogo edito da Vanilla Edizioni - che sarà ufficialmente presentato in occasione del finissage dell'evento - arricchito da un testo dello scrittore Stefano Amato e da un altro dello stesso Giovanni Blanco. Tutto quello che accade è l’incipit di un nuovo corso della Galleria Susanna Occhipinti di Ragusa. La mostra inaugura il 3 Settembre alle ore 18.30 ed è visitabile tutti i giorni fino al 17 Settembre (dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22, oltre che su appuntamento). Auditorium San Vincenzo Ferreri, Ragusa Ibla, Via Giardino 1 (Ingresso libero).