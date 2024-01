A Ragusa si presenta il libro “La vita tra le rovine” di Giovanni Modica

Ragusa - Sarà presentato il prossimo 26 gennaio a Ragusa il nuovo libro di Giovanni Modica “La vita tra le rovine – Caucana, oasi del mondo antico”, edito da Le Fate.

Dialogheranno con l’autore Enzo Piazzese, Presidente Archeoclub di Ragusa, Domenico Buzzone, già Direttore del Parco Archeologico di Camarina e Cava d’Ispica, e Salvatore Scollo, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ragusa.

Attraverso una profonda immersione nella vita quotidiana del villaggio di Caucana, degli insediamenti dell’Isola e di quelli Orientali, questo libro traccia la continuità della cultura bizantina dal Medioevo all’Ottocento. Storia, arte e curiosità si fondono in un racconto avvincente che merita di emergere nella storiografia nazionale, siciliana e locale. Nel percorso professionale di Giovanni Modica, architetto e docente presso il Liceo Artistico “G. Carducci” di Comiso, immergersi nella storia e nell’arte della Sicilia è stato un impegno appassionato.

Il libro non è solo una testimonianza della cultura bizantina ma, come scrive nella sua prefazione l’arch. Domenico Buzzone, diventa un invito a riflettere sulla conservazione del nostro patrimonio. La presentazione avrà luogo alle ore 18.00 presso il Centro Servizi Culturali Emanuele Schembari, in Via Armando Diaz 56, a Ragusa.