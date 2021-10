A Ragusa si presenta libro su Massoneria e P2

Ragusa - Domenica 7 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Commerciale Culturale in Via Matteotti, 61 sarà presentato il volume “Storia massonica della P2”, presente l’autore Federico Sinopoli; interverrà l’on.le ing. Franco Antoci e condurrà le interviste, accogliendo anche le domande del pubblico, l’avv. Giuseppe Lizzio.

Il libro ha attinto dalla copiosa documentazione agli atti della Commissione parlamentare d’inchiesta che fu presieduta dall’on.le Tina Anselmi per ricostruire su base esclusivamente documentale la relazione complessa e travagliata che intercorse tra Licio Gelli e la Massoneria del Grande oriente d’Italia.

Un contributo storiografico che analizza il fenomeno Gelli in un ambito poco studiato: quello della sua crescita interna all’organizzazione massonica; come la P2 gelliana è riuscita a imporsi, chi lo ha combattuto, chi lo ha favorito, gli scontri interni all’istituzione e i ricatti del “venerabile”; particolare attenzione viene posta alle valutazioni della Relazione della Commissione sul passato di Gelli e alle parole della stessa Anselmi, che seppe guidarne con equilibrio e saggezza i lavori ma che pagò un alto prezzo politico per la sua intransigenza.