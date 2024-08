A Scicli già si promuove il Capodanno

Scicli - Hai già vissuto l’incanto di Scicli durante l’estate o la primavera? Allora preparati a scoprirla sotto una nuova luce! Scicli Albergo Diffuso invita a tornare per celebrare un Capodanno indimenticabile, immerso nella natura e nelle tradizioni locali, con un’esperienza esclusiva che combina avventura, relax e i sapori autentici della Sicilia. Dal 29 dicembre al 2 gennaio, trascorri 5 giorni e 4 notti alla scoperta di una Scicli diversa, avvolta nell’atmosfera festiva e invernale che renderà il tuo ritorno un’esperienza ancora più speciale.

Scopri una Scicli diversa, vivi un Capodanno straordinario

Se pensi di conoscere già Scicli, questa è l’occasione perfetta per tornare e viverla in un periodo dell’anno tutto nuovo. L’esperienza “Capodanno 2025 a Scicli: Trekking e Tradizione” ti permette di riscoprire il fascino del borgo in un’atmosfera unica, lontano dalla folla estiva. Immagina passeggiate tra i vicoli storici, trekking naturalistici tra paesaggi mozzafiato, visite a cantine locali per degustazioni di vini autoctoni e un Gran Cenone di Capodanno all’ombra delle luci di natale. Tutto questo con il calore e l’ospitalità che solo Scicli sa offrire.

Programma:

29 dicembre: Arrivo e accoglienza con aperitivo di benvenuto, seguito da una visita serale guidata del centro storico di Scicli, Patrimonio dell’UNESCO.

30 dicembre: Trekking urbano per esplorare le meraviglie storiche e culturali del borgo, pranzo libero e nel pomeriggio visita a una cantina locale con degustazione di vini e prodotti tipici.

31 dicembre: Trekking naturalistico tra sentieri panoramici e paesaggi invernali, pranzo leggero al sacco e per la sera Gran Cenone di Capodanno con piatti della tradizione, musica e brindisi di mezzanotte.

1 gennaio: Mattinata di relax con colazione diffusa, tempo libero per scoprire il centro storico in tutta tranquillità e nel pomeriggio degustazione di ricotta calda in una masseria tradizionale.

2 gennaio: Colazione diffusa, saluti e un piccolo regalo tipico del territorio come ricordo della tua esperienza.

Un’offerta esclusiva per i nostri ospiti di ritorno

A partire da 447 euro a persona in camera standard matrimoniale, il pacchetto rappresenta un’opportunità straordinaria per vivere un Capodanno diverso, caratterizzato da avventura e autenticità. Gli ospiti alloggeranno nelle suggestive camere dell’Albergo Diffuso, nel cuore del centro storico, per godere di un’esperienza di soggiorno che unisce comfort e tradizione.

Perché tornare a Scicli per Capodanno?

Tornare a Scicli per Capodanno significa vivere la città sotto una nuova luce, lontano dal turismo estivo, con l’opportunità di esplorare i suoi angoli nascosti e apprezzarne la tranquillità e la bellezza invernale. È l’occasione perfetta per riconnettersi con la natura, scoprire nuove storie e tradizioni, e gustare i sapori autentici del territorio in un ambiente accogliente e familiare. Le attività sono pensate per ogni livello di preparazione fisica e possono essere personalizzate per rendere il tuo ritorno ancora più speciale.

Prenota ora e riscopri Scicli sotto una nuova luce!