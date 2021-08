A Scicli la passeggiata a Villa Castro

Scicli - Villa Castro, ultima destinazione delle “Passeggiate Barocche” 2021! L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Confeserfidi. Sabato 21 agosto, il secondo itinerario delle Passeggiate Barocche 2021. Ci si radunerà, alle ore 18.30, all’hub vaccinale di contrada Zagarone e si procederà verso contrada Santa Rosalia, dove si trova la Villa Castro.

L’edificio, originariamente chiamato Mormino, è stato realizzato in due tempi: il nucleo centrale riferibile alla seconda metà dell’Ottocento e un corpo aggiunto nei primi anni trenta del Novecento, su progetto dell’ing. Ignazio Emmolo. La visita a Villa Castro introdurrà il tema delle ville negli Iblei, tra Neoclassicismo e Liberty. I prof. Uccio Barone e Paolo Nifosì racconteranno l’importanza storica e a fare apprezzare, come non mai, le particolarità uniche del sito che si andrà a visitare. Per maggiori informazioni sulle “Passeggiate Barocche” 2021, la Fondazione Confeserfidi invita a visitare il sito web https://www.fondazioneconfeserfidi.com. Ingresso libero, occorre essere muniti di mascherina e tenere il distanziamento. Si ringrazia l'azienda vivaistica Cartia nonchè la casa famiglia Giavatto per la disponibilità degli spazi da adibire a parcheggi. Di seguito la posizione https://goo.gl/maps/A7q4TexyBkJqHVHG9.