A Scicli le passeggiate alla scoperta dell'arte

Scicli - Comincia venerdì 23 luglio la stagione delle passeggiate estive dell'associazione culturale Tanit Scicli che, come da tradizione ormai, accompagneranno durante la bella stagione sciclitani e viaggiatori desiderosi di scoprire gli angoli più nascosti e le meravigliose opere d’arte di Scicli.

Sono diversi gli itinerari proposti dall’associazione sciclitana dal 23 luglio all’8 settembre. Non mancherà sicuramente il percorso più affascinante, Al calar della notte, nel quale si scopriranno, alla luce dei caratteristici lampioni gialli, gli scorci più suggestivi e panoramici della città, lungo i vicoli medievali delle cave sciclitane. Tra basole e luce, invece, è un viaggio negli straordinari spazi barocchi tra chiese e palazzi monumentali. Infine, non poteva mancare La Scicli di Montalbano per gli appassionati della fiction televisiva più importante della televisione italiana. A queste tradizionali passeggiate, però, si affiancheranno due appuntamenti davvero imperdibili. Il primo sarà il 23 agosto, R.E.I.S. Fest – Scicli Patrimonio Immateriale, una passeggiata teatrale realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Tecne99, nella quale la tradizionale passeggiata guidata diventa viva grazie agli intermezzi teatrali e musicali di cui saranno protagonisti gli stessi spettatori, diventando così attori delle grandi feste religiose e popolari sciclitane. Il secondo evento sarà di grande fascino: per chiudere la sua estate, Tanit accompagnerà chi vorrà seguirla alla scoperta del Cimitero Monumentale di Scicli, un luogo che è un viaggio nella grande storia di Scicli, adottato da Tanit con uno studio approfondito che dura da anni e tutto da esplorare.

La prenotazione alle passeggiate di Tanit è obbligatoria e a numero chiuso scrivendo a tanitscicli@gmail.com o telefonando ai numeri 3389516460 e 3388614973 e, successivamente, compilando il relativo modulo al link https://forms.gle/GL8hCEcomxNFJ83P9.

Non resta che munirsi di scarpe comode, bottiglietta d’acqua e mascherina.