A Scicli un workshop su Chiafura

Scici - Venerdì e sabato 20-21 maggio 2022 a Scicli si terrà il workshop “Rupestrian settlements in Sicily. History and Development of the District of ‘Chiafura’ in Scicli” dedicato alla storia e alle prospettive di valorizzazione degli insediamenti rupestri in Sicilia. I lavori si concentreranno sul caso studio delle abitazioni in grotta di “Chiafura”, quartiere abitato ininterrottamente dall’età medievale fino al 1959 e da alcuni anni oggetto di interventi e progetti di recupero e riqualificazione.

Il workshop sarà coordinato dal prof. Paolo Militello, docente presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Movimento Culturale “Vitaliano Brancati” di Scicli. Oltre ad alcuni sopralluoghi, sono previsti interventi di professionisti (arch. Ignazio Lutri, IN/ARCH Sicilia), addetti al settore (dott. Vincenzo Burragato, Scicli Albergo Diffuso/Tanit Scicli) e docenti universitari (prof. Alessandro Lutri, Università di Catania, e prof.ssa Sherine Hafez, University of California, Riverside).

Il workshop è destinato principalmente agli studenti stranieri del Master Erasmus Mundus “TEMA+ European Territories: Heritage and Development”, percorso internazionalizzato del Corso di Laurea Magistrale in “Storia e cultura dei Paesi mediterranei”. Chi fosse interessato a partecipare, può comunque fare richiesta all’indirizzo email paolo.militello@unict.it