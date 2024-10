Accademia di Belle Arti di Catania accoglie Premio Comunità di saperi

Catania - L’Accademia di Belle Arti di Catania è stata designata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per organizzare e realizzare il Premio, in particolare per la Sezione Arti Visive: Arti Figurative, Digitali e Scenografiche e la Sottosezione Restauro. Due giurie specializzate, nominate dal Ministero, hanno valutato le opere in modo imparziale. La giuria della sezione Arti Visive, presieduta da Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia, include Elena Bordignon e Dyana Gravina. La giuria per la sottosezione Restauro, guidata da Giorgio Bonsanti, presidente della commissione interministeriale MiBACT-MUR, comprende Stefania Pandozy e Roberta Carchiolo.

Il Premio Nazionale delle Arti 2024 non solo celebra i talenti emergenti delle Accademie di Belle Arti, ma pone la città al centro di un'importante riflessione artistica e culturale. Catania si conferma essere punto di riferimento fondamentale nel panorama artistico italiano dimostrando la capacità della città di connettere la sua ricca tradizione culturale con le sfide contemporanee dell'arte. Attraverso il tema "Comunità di saperi," la città diventa quindi un laboratorio di idee e pratiche artistiche innovative, di saperi nuovi e interconnessi, accogliendo opere che sfidano le categorizzazioni tradizionali promuovendo il dialogo tra le diverse forme d'arte. Le Accademie di belle arti rappresentano un tessuto di conoscenza e di saperi nel campo delle arti, del design, dell’innovazione e della sperimentazione tecnologico-multimediale e ricoprono un ruolo cruciale nello sviluppo di nuove professionalità, essenziali per definire l’identità culturale di un territorio, intesa come bene collettivo e motore di sviluppo nazionale e internazionale.

Il 18 ottobre avrà luogo la premiazione dei vincitori presso il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania alla presenza di cariche istituzionali e rappresentanti della cultura. Seguirà l’inaugurazione della mostra.