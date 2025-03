Al Teatro Garibaldi di Modica suona l'orchestra sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania

Modica - Ancora la grande musica protagonista della stagione concertistica del Teatro Garibaldi di Modica. Domenica 23 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena “L'Imperatore dei concerti”, un evento di estrema bellezza con protagonisti l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Riccardo Bisatti, e il pianista Giovanni Bertolazzi. Il programma della serata, come un quadro sinfonico ricco di sfumature, trasporterà il pubblico in un viaggio intenso ed emozionante, all'insegna della bellezza e della potenza della musica di Ludwig Van Beethoven e di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Il pubblico si lascerà trasportare dalla maestosità del concerto n. 5 per pianoforte e orchestra op.73 “Imperatore” di Ludwig van Beethoven, e dall'intensità delle opere “Le Ebridi - La grotta di Fingal”, ouverture in si min. per orchestra op. 26 (MWV P7), sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Lavori straordinari che esprimono grandiosità e che rappresentano un equilibrio perfetto tra solista e orchestra. Composizioni potenti che sono pietre miliari nella storia della musica romantica, che verranno eseguite in maniera eccelsa dalla illustre Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, con la direzione raffinata di Riccardo Bisatti e la maestria pianistica di Giovanni Bertolazzi, entrambi giovani artisti che vantano numerosi premi e riconoscimenti a concorsi internazionali, e collaborazioni di massimo livello. Il concerto verrà eseguito nei giorni precedenti proprio nel bel teatro etneo. “Siamo onorati di ospitare la prestigiosa orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e il pianista Giovanni Bertolazzi, che porteranno sul palcoscenico un concerto di altissimo livello – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – Il concerto rappresenta un omaggio all'eleganza e alla forza della tradizione sinfonica, e siamo certi che il pubblico vivrà un'esperienza indimenticabile”.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/limperatore-dei-concerti-modica informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.