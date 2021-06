Al via ad oggi in Sicilia le Giornate FAI di primavera in Sicilia

Palermo - Oggi e domani (domenica 6 giugno), appuntamento da non perdere in Sicilia con la 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera.

Al via, dunque, la grande manifestazione di piazza del FAI ( Fondo per l’Ambiente Italiano), che tona a coinvolgere i cittadini nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che li circondano, grazie all’apertura di 42 beni la Sicilia, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, in cui verranno proposte visite a contributo libero a partire da 3 €, organizzate in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti ( accesso libero, invece, nelle Caserme e stazioni Carabinieri).

I posti disponibili sono limitati; prenotazione online consigliata su https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/sicilia/ .

Dunque il FAI apre le porte dell'incredibile: sorprendenti aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici e itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni.

Ecco tutti i luoghi aperti a cura delle Delegazioni e Gruppi FAI:

DELEGAZIONE FAI DI PALERMO:

Viaggio a Polizzi: alla scoperta delle capitanee dell'arte, Polizzi Generosa (PA);

Iter Naturae. Il sentiero Geologico Urbano di Isnello (PA);

Lignum sacrum: tesori lignei di Isnello (PA);

Abies Nebrodensis, un albero prezioso , Polizzi Generosa (PA);

L'antico Quartiere Militare di San Giacomo degli Spagnoli, Palermo;

DELEGAZIONE FAI DI CATANIA:

Chiesa della badia di S. Agata, Catania;

Istituto di incremento ippico per la Sicilia, Catania;

Cripta di Sant'Euplio, Catania;

IntrArt- Intrecci d'arte, Linguaglossa (CT);

Casa Museo Salvatore Incorpora, Linguaglossa (CT);

Orto Botanico, Catania;

Chiesa di Santa Maria del Gesù, Catania;

Basilica di S. Nicolo' l'arena del Monastero dei Benedettini, Catania;

GRUPPO FAI DI ACIREALE:

Chiesa di San Rocco: le antiche candelore di Acireale (CT)

Passeggiata con le Muse, nello storico Giardino Belvedere. Acireale (CT)

GRUPPO FAI DI GIARRE – RIPOSTO:

La Canonica degli Archi, Riposto (CT);

GRUPPO FAI DI MARSALA:

Villa Araba, Marsala (TP)

DELEGAZIONE FAI DI TRAPANI:

Mura elimo-puniche, Erice (TP);

Chiesa del Carmine, Erice(TP);

Casa Pucci , Erice (TP);

Chiesa di Santa Caterina, Erice (TP);

Giardino Pantesco di Donnafugata, Pantelleria (TP) - (Bene FAI)

GRUPPO FAI DI CASTELVETRANO:

Chiesa - Colleggiata di San Pietro e Paolo, Castelvetrano(TP);

Teatro Selinus, Castelvetrano (TP);

Chiesa Madre, Castelvetrano (TP);

Aula consiliare di Palazzo Pignatelli, Castelvetrano (TP);

DELEGAZIONE FAI DI SIRACUSA:

Dalla duecentesca Caserma dei Carabinieri ai musei privati - piazza San Giuseppe a Ortigia, Siracusa

Melilli(SR);

DELEGAZIONE FAI DI MESSINA:

Forte Ogliastri, Messina

DELEGAZIONE FAI DI ENNA:

Villaggio di Pergusa (EN)

DELEGAZIONE FAI DI RAGUSA:

Sala della Memoria presso ex Stazione dei Carabinieri, Ispica(RG);

Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla - ex scuderie, Ragusa;

DELEGAZIONE FAI DI AGRIGENTO:

Ex chiesa di Santa Barbara, Canicattì(AG);

Complesso di Santo Spirito, Agrigento;

Caserma Carabinieri "Biagio Pistone", Agrigento;

Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane, Agrigento;

Biblioteca Comunale "La Rocca", Agrigento.

Giardino della Kolymbetra, Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento - (Bene FAI);

GRUPPO FAI DI NICOSIA:

Da Convento Francescano a Caserma dei Carabinieri, Nicosia(EN)

GRUPPO FAI DI PIAZZA ARMERINA:

Giardino Garibaldi, Piazza Armerina(EN)

DELEGAZIONE FAI DI CALTANISSETTA:

I resti di una villa ellenistica a Caposoprano , Gela (CL);

Passeggiata tra le mura federiciane di Gela (CL);

GRUPPO FAI DI ALCAMO:

Alcamo - La città murata: tracce e tracciati, Alcamo (TP).

LE CASERME E LE STAZIONI CARABINIERI:

Palermo: Caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Antico Quartiere Militare di San Giacomo degli Spagnoli;

Nicosia (EN): Caserma “Giovanni Calabrò”;

Ispica(RG): Sala della memoria presso ex stazione dei Carabinieri;

Ragusa Ibla (RG): Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla - ex scuderie;

Agrigento: Caserma “Biagio Pistone”;

Marsala (TP): Caserma “Villa Araba”;

Catania: Caserma “Vincenzo Giustino”;

Siracusa: Stazione Carabinieri Siracusa - Ortigia

PER CONSULTARE L’ELENCO DEI LUOGHI APERTI IN SICILIA E LE MODALItà DI PARTECIPAZIONE E PER PRENOTARE LA PROPRIA VISITA:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/sicilia/

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it

IMPORTANTE: Verificare sul sito eventuali sold out e variazioni di programma.