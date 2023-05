Alessandro Borghi tra gli ospiti di Etna Comics 2023

Catania - Un talento indiscusso e una carriera che continua a crescere in modo esponenziale. Sette candidature ai David di Donatello. Una vittoria nel 2019 come Miglior Attore Protagonista per “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. L'ultima candidatura quest'anno per “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più amati del momento nel panorama internazionale, sarà a Catania tra gli ospiti d'onore di Etna Comics 2023.

L’appuntamento è per sabato 3 giugno in Area Movie, dove incontrerà, con la moderazione di Francesco Alò, il pubblico siciliano che lo apprezza e segue sin dagli esordi. Dai piccoli ruoli in tv fino a diventare protagonista assoluto di quelle opere che gli hanno permesso presto di raggiungere grande fama anche all’estero.