Alessandro Haber in scena a Ragusa: «Non ci posso credere» VIDEO

Ragusa - Alessandro Haber atteso il 23 marzo 2022 al Teatro in Primo Piano: il 74enne attore bolognese non vede l’ora di riportare in scena Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, per la regia di Leo Muscato, interrotto da un anno e mezzo per l’emergenza Covid. Questo il suo messaggio rivolto agli amanti del teatro della nostra provincia.