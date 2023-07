Alessandro Romano in scena a Ispica

Ispica - Sabato 15 Luglio alle ore 21 in uno spazio non convenzionale all’interno del convento dei frati minori di Gesù a Ispica per la rassegna teatrale evoluzioni notturne organizzata da Artevolution andrà in scena lo spettacolo di e con Alessandro Romano “Vicino a un grande giardino”. Con lui alla Fisarmonica Giuseppe Sarta.

Il tema principale della messa in scena è il viaggio e la Sicilia.

Secondo Pascal l'uomo è incapace di rimanere quieto in una stanza, ha bisogno di viaggiare. Viaggiare s'apparenta alle due più esclusive ed esaltanti esperienze dell'uomo:amare e creare. Se poi il luogo da visitare sia l'Isola, ombrosa e lucente,gremita di vita e di morte, crogiolo di razze e crocevia di secoli il viaggio in Sicilia è un esame senza confronto.

Viaggio è quello di Maometto, viaggio esaltante è quello di Ulisse viaggio e' quello della ricca speranza di un nuovo paese, viaggio è quello del proprio io chiuso nella propria camera. Il giardino è il luogo dove meditare,dove riposarsi dalle fatiche del viaggio,il giardino e' quello che in Sicilia Goethe definì il più meraviglioso angolo del mondo.

Il giardino è l'Isola stessa da guardare da dietro un cancello o dove accamparsi prima di morire.Per info e prenotazioni tel. 3921168063 biglietti in prevendita su www.liveticket.it/artevolutionaps